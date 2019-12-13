13 Ara 2019 12:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83592377
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Sakız kentinde kar ağaçlar

Senendec, IRNA- İran’ın Kürdistan ilinin Sakız kentine karla kaplı ağaçlar güzel manzaralar oluşturmaktadır.

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