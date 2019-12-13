13 Ara 2019 11:12
Journalist ID: 1942
News Code: 83592315
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Tahran Çitger göletinde göçmen kuşlar

Tahran, IRNA- Tahran’ın batısında yer alan Çitger göleti son yıllarda göçmen kuşların uğrak yerlerinde olmuştur.

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