12 Ara 2019 12:49
Journalist ID: 1942
News Code: 83591653
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22. Çocuklar Serbest ve Grekoromen karşılaşmaları

22. Çocuklar Serbest ve Grekoromen karşılaşmaları dün Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan’dan 8 takımın katılımı ve toplam 90 yabancı ve 130 yerli sporcu ile Gezvin’de düzenlenmektedir.

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