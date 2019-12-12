12 Ara 2019 10:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83591461
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Hamadan’da el dokuma halı fuarı

Hamadan, IRNA- Hamadan’da düzenlenen el dokuma halı fuarında çeşitli halı, kilim, cecimler sergilendi.

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