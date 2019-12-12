12 Ara 2019 10:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83591433
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Tebriz Çarşısında Işık Oyunu

Tebriz, IRNA- Tebriz çarşısı sadece Doğu Azerbaycan’ın değil, İran’ın önemli tarihi e ticari merkezlerindendir. Bu çarşıda oluşan ışık oyunu ilginç görüntülere sahne olmaktadır.

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