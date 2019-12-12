Tebriz, IRNA- Tebriz çarşısı sadece Doğu Azerbaycan’ın değil, İran’ın önemli tarihi e ticari merkezlerindendir. Bu çarşıda oluşan ışık oyunu ilginç görüntülere sahne olmaktadır.
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22. Çocuklar Serbest ve Grekoromen karşılaşmaları
22. Çocuklar Serbest ve Grekoromen karşılaşmaları dün Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan,…
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İran-Azerbaycan güreş federasyonları ilişkileri gelişmeli
Gezvin, IRNA- Azerbaycan Serbest Milli Güreş Takımı baş antrenörü Nizami Ahundov, İran ve Azerbaycan…
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İran, Sofya uluslararası kitap fuarında
Tahran, IRNA- 48. Uluslararası Sofya Kitap Fuarında İran’dan Farsça, Bulgarca ve İngilizce…
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Yılda 3 milyon metre kare el dokuma halı ülkede dokunuyor
Hamadan, IRNA- İran Milli Halı Merkezi Baikanı Fereşte Destpak, yılda 3.5 milyon metre kare…
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Hamadan’da el dokuma halı fuarı
Hamadan, IRNA- Hamadan’da düzenlenen el dokuma halı fuarında çeşitli halı, kilim, cecimler…
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Tebriz Çarşısında Işık Oyunu
Tebriz, IRNA- Tebriz çarşısı sadece Doğu Azerbaycan’ın değil, İran’ın önemli tarihi e ticari…
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BM: Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ters
New York, IRNA- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının…
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İran, 14 yaş altı Asya tenis karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır
Tahran, IRNA- Asya Tenis Konfedrasyou, 2020 Asya A Klasman 14 yaş altı tenis karşılaşmalarının…
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8 aylık ihracat rakamı 27 milyar dolar rakamını aştı
Tahran, IRNA- 8 aylık dönemde petrol dışı ihracat miktarı 27 milyar dolar sınırını aştı.
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Çin, Avrupa ve Amerika’da insan hakları çiğnenme olaylarının hayret verici olduğunu belirtti
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çun İng, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde…
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