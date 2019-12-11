11 Ara 2019 15:54
Journalist ID: 2391
News Code: 83590784
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Feyrurek ve Şehitler Deresi'nden kareler

Urmiye, İRNA- Görüntülerde Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy şehrine bağlı Feyrurek bölgesi ile il merkezi Urmiye'deki Şehitler Deresi'nin sonbahar mevsimindeki manzaları görülmektedir. Fotoğrafçı: Taha Asgerhani

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