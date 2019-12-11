11 Ara 2019 15:47
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News Code: 83590768
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İran Wushu Ligi sezonu açtı

Tahran, İRNA- İran Wushu Ligi maçları, bugün başkent Tahran'daki Wushu Akademisi'nde başladı. Bu sezon 8 takım evde ve deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra en iyi takımlar, yarı final aşamasına yükselecekler. Fotoğrafçı: İhsan Nadiripur

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