Tekab'ın karlı geceleri bir başka güzel

Mahabad, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Tekab ilçesinde, son günlerde yaşanan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu. Tekab, İran'ın en soğuk şehirlerindne biri olarak biliniyor. Fotğrafçı: Emir Haliknejad