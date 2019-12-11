11 Ara 2019 14:47
Journalist ID: 2391
News Code: 83590643
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Tekab'ın karlı geceleri bir başka güzel

Mahabad, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Tekab ilçesinde, son günlerde yaşanan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu. Tekab, İran'ın en soğuk şehirlerindne biri olarak biliniyor. Fotğrafçı: Emir Haliknejad

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