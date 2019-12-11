Mahabad, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Tekab ilçesinde, son günlerde yaşanan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu. Tekab, İran'ın en soğuk şehirlerindne biri olarak biliniyor. Fotğrafçı: Emir Haliknejad
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İran, Rusya ve Türkiye, Suriye’deki özerklik girişimleri reddetti
Tahran, IRNA- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler…
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Avusturya, İran ile tüm düzeylerde ilişkilerini geliştirmek istiyor
Senendec, IRNA- Avusturya’nın Tahran Büyükelçisi Stefann Schlets ülkesinin tüm düzeylerde İran…
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Musevi: Amerika’nın ekonomik terörizmini desteklemek iyi komşuluk ilişkilerine aykırıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fars…
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Feyrurek ve Şehitler Deresi'nden kareler
Urmiye, İRNA- Görüntülerde Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy şehrine bağlı Feyrurek bölgesi ile…
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Uluslararası Cimnastik Federasyonu'ndan İran’a övgü
Dünya Cimnastik Federasyonu Akrobatik Cimnasyik Komitesi Başkanı Rozi Tizeman, İran Cimnastik…
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Fars dilinin yaygınlaştırılması, İran kamu diplomasisinde kilit rol oynamaktadır
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Fars dilinin yaygınlaştırılmasının önemini…
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İran Wushu Ligi sezonu açtı
Tahran, İRNA- İran Wushu Ligi maçları, bugün başkent Tahran'daki Wushu Akademisi'nde başladı.…
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Tekab'ın karlı geceleri bir başka güzel
Mahabad, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Tekab ilçesinde,…
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Youtube bir kez daha Press TV ile Hispan TV hesaplarını kapattı
Tahran, İRNA- Youtube, İran'ın İngilizce yayın yapan Press TV televizyon kanalı ile İspanyolca…
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İranlı sporcu Dünya Oyama Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Mehabad, İRNA- Kazakistan’da düzenlenen 2019 Dünya Oyama Karate Şampiyonası'nda İranlı sporcu…
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