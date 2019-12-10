Bircend, İRNA- Anestezisiz ilk beyin ameliyatı 10 Aralık günü Dr. Kazım Kaimi , nöroloji uzmanı ve cerrahi ekibi tarafından Afganistan sırnında yer alan Güney Horasan ilinin merkezz Bircend'deki Razi Hastanesi'nde 19 yaşındaki bir genç üzerinde yapıldı. Anestezisiz keraniyotomi adıyla da bilinen anestezisiz beyin ameliyatı, hastanın uyanışında ve farkındalığında yapılan bir beyin cerrahisidir. Anestezisiz beyin ameliyatı, bazı beyin tümörleri veya epileptik nöbetler de dahil olmak üzere bazı beyin (nörolojik) komplikasyonlarını tedavi etmek için kullanılır.