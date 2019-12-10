Tahran, İRNA- Yaklaşık 16 yıl önce Tahran'da Zeferaniyah Caddesi'nde İran'ın İlk Saat Müzesi olarak kurulan Zaman Müzesi, en güzel ve en iyi saraylardan biridir. 600 bin metrekarelik güzel bir alanda yer alan müzenin kökeni 80 yıl öncesine dayanıyor ve Kaçarlar dönemine inşa edilmiştir. Fotoğrafçı: Asger Hamse
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21 Mart’tan bu yana 650 ton uyuşturucu ülke genelinde ele geçirilmiştir
Tahran, IRNA- İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkanı İskender Momeni, 21 Mart tarihinden…
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İran, insan haklarının siyası bir araç olarak kullanılmasını reddetti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbad Musevi, insan…
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Baharvend: Mahkum takası çok boyutlu bir konudur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharvend, mahkum takası…
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Tahran’ın Milad Kulesi'nde EİT üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Yelda Gecesi Kutlama Töreni düzenlenecek
Tahran, İRNA- 'Milad Yüksekliğinde Yelda' adında Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'na üye ülkelerin…
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Kazvin’i ziyaret eden yabancı turist sayısı %10 artış gösterdi
Kazvin, İRNA- Kazvin Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm İşlerinden…
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Anestezisiz ilk beyin ameliyatı
Bircend, İRNA- Anestezisiz ilk beyin ameliyatı 10 Aralık günü Dr. Kazım Kaimi , nöroloji uzmanı…
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Zaman Müzesi
Tahran, İRNA- Yaklaşık 16 yıl önce Tahran'da Zeferaniyah Caddesi'nde İran'ın İlk Saat Müzesi…
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Tekab'da bulunan Taht-ı Süleyman
Mehabad, İRNA - İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab…
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İsfahan El Dokuma Halı Sergisi'nden kareler
İsfahan, İRNA- 22. İsfanan El Dokuma Halı Sergisi, 5-11 Aralık tarihleri arsında Şehristan…
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İran'a karşı yasa dışı yaptırımlara karşıyız
Tahran, İRNA- Çin'in Tahran Büyükelçisi, 'Çin defalarca Nükleer Anlaşma'ya ilişkin kesin desteğini…
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