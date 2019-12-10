Tahran, İRNA- Yaklaşık 16 yıl önce Tahran'da Zeferaniyah Caddesi'nde İran'ın İlk Saat Müzesi olarak kurulan Zaman Müzesi, en güzel ve en iyi saraylardan biridir. 600 bin metrekarelik güzel bir alanda yer alan müzenin kökeni 80 yıl öncesine dayanıyor ve Kaçarlar dönemine inşa edilmiştir. Fotoğrafçı: Asger Hamse