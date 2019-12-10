İsfahan El Dokuma Halı Sergisi'nden kareler

İsfahan, İRNA- 22. İsfanan El Dokuma Halı Sergisi, 5-11 Aralık tarihleri arsında Şehristan köprüsünde yer alan İsfahan Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenmektedir. Fuara Doğu Azerbaycan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Kürdistan, Fars, Gülistan, Kum ve Tahran'dan gelen heyetler, ürünlerini 137 stantta sergiledi. Fuarın amacı İran'da el dokuma halıların durumunu geliştirmek ve bu pazardaki en son başarılar ve ürünleri sunmaktır. Fotoğrafçı: Zehra Bağban