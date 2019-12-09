Karun-4 barajından kareler

Şehrikürd, İRNA- İran'ın en büyük çift kemerli beton barajı ve dünyanın beşinci en yüksek hidroelektrik barajı olan Karun-4 barajı, Karun Nehri üzerinde, Çarmahal Bahtiyari ilinini merkezi Şehrikürd'e 180 kilometre uzaklıkta Erdel ilçesinin Miyankuh bölgesinde yer almaktadır. Baraj yüksekliği temelden 230 metre, taç uzunluğu 440 metre, genişliği 8 metre ve arkasındaki gölün uzunluğu yaklaşık 45 km'dir ve 1000 MW kapasiteli bir enerji santraline de sahiptir. Bu barajın inşaatı 2002 yılında başlamış ve 2011 yılında açılmıştır. Fotoğrafçı: Ahmet Dehkürdi