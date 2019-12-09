Hirkani ormanlarında sonbahar

Sari, İRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Hirkan bölgesinden İran'ın kuzey illerine kadar bulunan 40 milyon yıllık güzel ve eski ormanların genişliği 55 bin kilometredir. Bunların 2 milyon dönümü İran’dadır. Ormanların yüzde 53'ü Mazenderan, yüzde 26'sı Gilan ve yüzde 21'i ise Gülistan ilindedir. Bu ormanların geçmişi ve bitki örtüsünün nadir olması ve ağaçların türü , UNESCO'da kayidedilme isteğine sebep oldu. İran, bu ormanların Azerbaycan'la ortaklaşa tescil edilmesi teklifinde bulundu. Bu ormanların en görkemli mevsimlerinden biri sonbahardır.