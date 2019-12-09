Diyaliz filtresi üretim hattı açılışından görüntüler

Kerec, İRNA- ‘Soha Bir’ ilaç fırmasının diyaliz filtresi üretim hattı, 8 Aralık günü İran Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Mahmutriza Peyrevi ve Elburz Valisi Azizüllah Şehbazi’nin katılımıyla yeniden işe başladı.
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Ruhani: Düşmanın plan ve komplosunu kıracak müzakere gerekli ve devrimci bir adımdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanın plan ve komplosunu…
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Zarif ve Eşref Gani, Afganistan barış görüşmeleri hakkında istişarelerde bulundu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Mohammad Cevad Zarif, İstanbul’da Afganistan…
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Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Bürosu İran ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi
Tahran, IRNA- Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Bürosunun İran temsilcisi Aleksandder Federo,…
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Zarif: Afganistan için askeri hiçbir yol düşünülemez
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Mohammad Cevad Zarif, Afganistan için…
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Halilzade, Asya Şampiyonlar Liginin en iyi golüne sahip
Tahran, IRNA- İranlı Futbolcu ve Perspolis takımının oyuncusu Şocaa Halilzade, Asya Şampiyonlar…
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Irakçi: Maşa mekanizmasının Avrupalılar tarafından uygulanması şu an için uygulanmayacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Iakçi, 4+1 grubu…
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Zarif: Amerika ile tüm tutukluları değişmeye hazırız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika ile geniş…
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Grossi: UAEK, İran ile eski usul işbirliği yapacaktır
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, kendi başkanlığı…
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Aras Serbest Bölgesi'nde 8 yatırım projesinin açılışından kareler
Tebriz, İRNA- Aras Serbest Bölgesi'nde 11 milyon dolarlık yatırım içeren 8 yatırım projesi,…
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Senendec’de Çocuklar Görsel Sanatlar Festivali
Senendec, İRNA- 18. Çocuklar ve Gençler Görsel Sanatlar Festivali, 8 Aralık günü İran'ın Irak…
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