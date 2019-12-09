9 Ara 2019 16:54
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News Code: 83587563
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Diyaliz filtresi üretim hattı açılışından görüntüler

Kerec, İRNA- ‘Soha Bir’ ilaç fırmasının diyaliz filtresi üretim hattı, 8 Aralık günü İran Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Mahmutriza Peyrevi ve Elburz Valisi Azizüllah Şehbazi’nin katılımıyla yeniden işe başladı.

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