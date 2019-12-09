9 Ara 2019 16:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83587526
0 Persons

Senendec’de Çocuklar Görsel Sanatlar Festivali

Senendec, İRNA- 18. Çocuklar ve Gençler Görsel Sanatlar Festivali, 8 Aralık günü İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec’de "Gösteri, hayat alıştırması, geleceğin inşaası" sloganıyla düzenlendi. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazrayiyan

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 8 =