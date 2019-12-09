9 Ara 2019 16:55
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News Code: 83587491
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Aras Serbest Bölgesi'nde 8 yatırım projesinin açılışından kareler

Tebriz, İRNA- Aras Serbest Bölgesi'nde 11 milyon dolarlık yatırım içeren 8 yatırım projesi, 8 Aralık günü İran Ekonomik ve Serbest Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Murtaza Bank ve Doğu Azerbaycan Valisi Muhammedriza Purmuhammedi'nin katılımıyla açıldı.

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