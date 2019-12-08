Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Rıza Saberi’nin yazıp yönetiği Kuğa Gölü Oyunu 17 Aralık’a kadar Tahran’da düzenlenmeye devam edecek. Oyun, Ilyiç Çaykovski'nin ünlü balesine dayanıyor. Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde sunuldu. Festivalin en prestijli eseri 10 aday ve 8 ödül kazandı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi
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Tahran’da Kuğa Gölü Oyunu
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Rıza Saberi’nin yazıp yönetiği Kuğa Gölü Oyunu 17 Aralık’a kadar…
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