8 Ara 2019 22:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83586661
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Bircend’de El Sanatları Sergisi'nden kareler

Bircend, İRNA- 4-9 Aralık tarihleri arasında İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan’ın merkezi Bircend kentinde El Sanatları Fuarı düzenlenmektedir.

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