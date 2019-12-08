Bircend, İRNA- 4-9 Aralık tarihleri arasında İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan’ın merkezi Bircend kentinde El Sanatları Fuarı düzenlenmektedir.
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Tahran’da Kuğa Gölü Oyunu
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Rıza Saberi’nin yazıp yönetiği Kuğa Gölü Oyunu 17 Aralık’a kadar…
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Gilan’da bin bir renki sonbahar mevsimi
Reşt, İRNA- Sonbahar tüm güzellikleri ile İran'ın her yerinde kendini gösteriyor. İran'ın cenetti…
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Bircend’de El Sanatları Sergisi'nden kareler
Bircend, İRNA- 4-9 Aralık tarihleri arasında İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan’ın…
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İranlı serbest güreşçi Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda bronz madalya aldı
Tahran, İRNA- Rusya’nın Vladikavkaz kentinde düzenlenen Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda…
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Tahran ve Muskat, ekonomik iş birliğin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı…
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İran’ın ‘Yedi Buçuk’u Avustralya'dan ödül aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Nevid Muhammedi'nin yönettiği "Yedi Buçuk" filmi, 4-8 Aralık…
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İran Bakü Diploamatik Hayır Kermesi'ne katıldı
Bakü, İRNA- İran’ın Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen Diplomatik…
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‘Kiyarüstemi ve Kayıp Bastonu’, İtalya’da vizyona girdi
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Muhammedrıza Sani’nin yönettiği ‘Kiyarüstemi ve Kayıp Bastonu’…
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İranlı sporcu Asya Duayenler Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu
Yasuc, İRNA- Kohgiluye ve Buyer Ahmed İl Gençlik ve Spor Genel Müdürü Muhammedtaki Alevi, İranlı…
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İranlı tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Reşt, İRNA- İranlı tekvandocu Armin Hadipur 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hakkını…
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