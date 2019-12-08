Gilan’da bin bir renki sonbahar mevsimi

Reşt, İRNA- Sonbahar tüm güzellikleri ile İran'ın her yerinde kendini gösteriyor. İran'ın cenetti olarak bilinen Gilan'da sonbaharın farklı kokusu ve rengi var. Sonbahar mevsimi, doğayı renkli yapmak ve resim yapıyormuş gibi muhteşem sahneler yaratmak için İran'ın farklı bölgelerine bir birinden güzel kareler oluşturdu. Fotoğrafçı: Mücteba Muhammedi