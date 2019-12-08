Nişabur'da bulunan İran'ın ünlü ressamı Kemal'ül-Mülk mezarından görüntüler

Nişabur, İRNA- Görüntülerdeki mezar, İran sanatının en ünlü tarihi karakterlerinden biri olan ve Kemal'ül-Mülk olarak bilinen Muhammed Gaffari'nin mezar yeridir. 1845'te Kaşan'da doğan ünlü ressam, 1940'ta Nişabur'da öldü. Mezarı, bir başka ünlü şair ve mistik olan Attar'ınkine yakın bir yerdedir. Kemal-ül-Mülk’ün türbesi, içinde bulunduğu geleneksel ve modern mimarinin uyumlu bir birleşimidir. Fotoğrafçı: Davud Kahrdar