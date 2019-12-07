7 Ara 2019 22:30
Journalist ID: 2391
News Code: 83585096
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İranlı bilim adamı Mesut Süleymani'nin yurda dönüşünden kareler

Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan ve yasa dışı hapisten sonra, Dışişleri Bakaı Zarif'in İsviçre'nin Zürih kentine ziyareti sonrası serbest bırakılarak, Zarif ile birlikte akşam saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na ayak bastı.

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