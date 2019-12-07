Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan ve yasa dışı hapisten sonra, Dışişleri Bakaı Zarif'in İsviçre'nin Zürih kentine ziyareti sonrası serbest bırakılarak, Zarif ile birlikte akşam saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na ayak bastı.
-
İranlı bilim adamı Mesut Süleymani'nin yurda dönüşünden kareler
Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan…
-
Bilim ve teknoloji, düşmanların gözüne batan en büyük dikendir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bilim ve teknoloji, İran halkının iyiliğini istemeyenlerin…
-
İran'dan 22 üniversite, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer aldı
Tahran, İRNA- İran'dan 22 üniversite, Green Metric Endeksi Sıralaması'nda yer aldı. Ülkede…
-
İran Erkekler Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Asya üçüncüsü
Tahran, İRNA- İran Erkekler Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tayland'da düzenlenen…
-
İranlı kız öğrenci, Asya Matematik Yarışmaları'nın altın madalyasını kazandı
Bender Abbas, İRNA- İranlı öğrenci Atrisa Sadat Museviyan, Asya Matematik Yarışması SASMO 2019'da…
-
ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı serbest bırakılarak, İranlı yetkililere teslim edildi
Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyareti hazırlıkları yapılmaktadır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bu ay sonu Japonya'ya…
-
Keşm Adası'ndan yurt dışına 1 yük teknesi ihracatı yapıldı
Keşm, İRNA- Keşm Serbest Bölge Kurumu Sanayi, Maden ve Üretimi Kolaylaştırma Müdürü, 300 ton…
-
İran'ın 3,4 filmle katılacağı II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 13 Aralık'ta başlayacak
Tahran, İRNA- Âşık Veysel anısına, 13-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Uluslararası…
-
29. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'na İran firmaları aktif olarak katıldı
Tahran, İRNA- Bu yıl TÜYAP tarafından PAGEV iş birliği ile 29'uncusu düzenlenen Uluslararası…
yorumunuz