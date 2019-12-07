İsfahan Ateşgahı

İsfahan, İRNA- İsfahan'ın en eski binalarından biri olarak bilinene Ateşgah binası, tarihin çeşitli evrelerinde birçok olaya tanıklık etmiştir. Ateşgahın asıl adı Mehrbin olmuş ve halk dilinde Mehrbin Kalesi adı ile de anılmaktadır. Kameraman: Meryem Al-i Mümin