7 Ara 2019 16:11
Journalist ID: 2391
News Code: 83584709
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İsfahan Ateşgahı

İsfahan, İRNA- İsfahan'ın en eski binalarından biri olarak bilinene Ateşgah binası, tarihin çeşitli evrelerinde birçok olaya tanıklık etmiştir. Ateşgahın asıl adı Mehrbin olmuş ve halk dilinde Mehrbin Kalesi adı ile de anılmaktadır. Kameraman: Meryem Al-i Mümin

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