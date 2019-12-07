İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan kentinde bulunan minare. Sallanan Minare, 1316'da inşa edilen sufi Amu Abdullah Garladani'nin türbesine sonradan ek olarak mimar Bahaeddin Amili tarafından yapılmıştır. Günümüzde "Sallahan Minare" olarak bilinir ve İsfahan'ın önde gelen turistik mekânlarındandır. Minare İlhanlı şahı Muhammed Ulcaytu tarafından inşa edilmiştir. Kameraman: Meryem Al-i Mümin
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Nisan 2020'de 50 nükleer enerji kazanımı görücüye çıkacak
Kerec, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, 2020 yılında 9 Nisan'a denk gelen…
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İsfahan Ateşgahı
İsfahan, İRNA- İsfahan'ın en eski binalarından biri olarak bilinene Ateşgah binası, tarihin…
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Sallanan Minare (Menar-ı Cünban)
İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan kentinde bulunan minare. Sallanan Minare, 1316'da inşa edilen…
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Dünya Turizm Örgütü ile İran arasındaki iş birliği gelişecek
Tahran, İRNA- Dünya Turizm Örgütü Danışmanı, turizmin İran'ın önceliklerinden biri olduğundan…
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Batı Azerbaycan Berence Hapishanesi'nde kareler
Mahabad, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab…
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Tahran, İRNA- Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı, 'Kuzey-Güney Koridoru sadece İran ve Uman arasında…
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Tahran, İRNA- 7 Aralık'a denk gelen ve İran takvminin Azer ayının 16'sının Öğrenci Günü olarak…
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İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası'ndan görüntüler
Simnan, İRNA- İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası ülke genelinden genç bisikletçilerin katılımıyla…
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Moskova, İRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moksova'nın askıya aldığı İran'ın…
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Meşhed, İRNA- İran'ın kuzeydoğusunda Afganistan sınırında yer alan Meşhed'de düzenlenen ve…
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