Sallanan Minare (Menar-ı Cünban)

İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan kentinde bulunan minare. Sallanan Minare, 1316'da inşa edilen sufi Amu Abdullah Garladani'nin türbesine sonradan ek olarak mimar Bahaeddin Amili tarafından yapılmıştır. Günümüzde "Sallahan Minare" olarak bilinir ve İsfahan'ın önde gelen turistik mekânlarındandır. Minare İlhanlı şahı Muhammed Ulcaytu tarafından inşa edilmiştir. Kameraman: Meryem Al-i Mümin