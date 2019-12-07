Batı Azerbaycan'da Berence Hapishanesi'nden kareler

Mahabad, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab ilçesinde Tavla Süleymöan Dağları'nın yamaçlarında yer alan ünlü Berence Hapishanesi, içindeki 70 metre derinliğinde kuyu ile dikkat çekmektedir. Kameraman: Mehdi Rehneverd
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İranlı bilim adamı Mesut Süleymani'nin yurda dönüşünden kareler
Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan…
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Bilim ve teknoloji, düşmanların gözüne batan en büyük dikendir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bilim ve teknoloji, İran halkının iyiliğini istemeyenlerin…
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İran'dan 22 üniversite, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer aldı
Tahran, İRNA- İran'dan 22 üniversite, Green Metric Endeksi Sıralaması'nda yer aldı. Ülkede…
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İran Erkekler Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Asya üçüncüsü
Tahran, İRNA- İran Erkekler Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tayland'da düzenlenen…
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İranlı kız öğrenci, Asya Matematik Yarışmaları'nın altın madalyasını kazandı
Bender Abbas, İRNA- İranlı öğrenci Atrisa Sadat Museviyan, Asya Matematik Yarışması SASMO 2019'da…
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ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı serbest bırakılarak, İranlı yetkililere teslim edildi
Tahran, İRNA- İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyareti hazırlıkları yapılmaktadır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bu ay sonu Japonya'ya…
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Keşm Adası'ndan yurt dışına 1 yük teknesi ihracatı yapıldı
Keşm, İRNA- Keşm Serbest Bölge Kurumu Sanayi, Maden ve Üretimi Kolaylaştırma Müdürü, 300 ton…
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İran'ın 3,4 filmle katılacağı II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 13 Aralık'ta başlayacak
Tahran, İRNA- Âşık Veysel anısına, 13-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Uluslararası…
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29. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'na İran firmaları aktif olarak katıldı
Tahran, İRNA- Bu yıl TÜYAP tarafından PAGEV iş birliği ile 29'uncusu düzenlenen Uluslararası…
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