7 Ara 2019 15:17
Journalist ID: 2391
News Code: 83584597
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Batı Azerbaycan'da Berence Hapishanesi'nden kareler

Mahabad, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab ilçesinde Tavla Süleymöan Dağları'nın yamaçlarında yer alan ünlü Berence Hapishanesi, içindeki 70 metre derinliğinde kuyu ile dikkat çekmektedir. Kameraman: Mehdi Rehneverd

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