Mahabad, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab ilçesinde Tavla Süleymöan Dağları'nın yamaçlarında yer alan ünlü Berence Hapishanesi, içindeki 70 metre derinliğinde kuyu ile dikkat çekmektedir. Kameraman: Mehdi Rehneverd
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Nisan 2020'de 50 nükleer enerji kazanımı görücüye çıkacak
Kerec, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, 2020 yılında 9 Nisan'a denk gelen…
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İsfahan Ateşgahı
İsfahan, İRNA- İsfahan'ın en eski binalarından biri olarak bilinene Ateşgah binası, tarihin…
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Sallanan Minare (Menar-ı Cünban)
İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan kentinde bulunan minare. Sallanan Minare, 1316'da inşa edilen…
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Dünya Turizm Örgütü ile İran arasındaki iş birliği gelişecek
Tahran, İRNA- Dünya Turizm Örgütü Danışmanı, turizmin İran'ın önceliklerinden biri olduğundan…
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Batı Azerbaycan Berence Hapishanesi'nde kareler
Mahabad, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'a bağlı Tekab…
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İran ve Umman ticari ilişkilerin artırılmasına vurgu yaptı
Tahran, İRNA- Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı, 'Kuzey-Güney Koridoru sadece İran ve Uman arasında…
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İran'da 16 Azer (7 Aralık) Öğrenci Günü
Tahran, İRNA- 7 Aralık'a denk gelen ve İran takvminin Azer ayının 16'sının Öğrenci Günü olarak…
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İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası'ndan görüntüler
Simnan, İRNA- İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası ülke genelinden genç bisikletçilerin katılımıyla…
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Fordo tesisinin kullanımının değiştirilmesi planını tam olarak uygulayacağız
Moskova, İRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moksova'nın askıya aldığı İran'ın…
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Meşhed, Dünya Belediye Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapmak için aday
Meşhed, İRNA- İran'ın kuzeydoğusunda Afganistan sınırında yer alan Meşhed'de düzenlenen ve…
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