İran'da 16 Azer (7 Aralık) Öğrenci Günü

Tahran, İRNA- 7 Aralık'a denk gelen ve İran takvminin Azer ayının 16'sının Öğrenci Günü olarak ilan edildiği İran'da Öğrenci Günü yurdun genelinde birçok üniversitede kutlandı. Götüntülerde Tahran'da yer alan ve beşeri bilimlerde İran'ın en saygın üniversitesi olarak bilinen Allame Tebatebayi Üniversitesi'nde öğrencilerin günlük faaliyetlerinden kesitler görülmektedir. Kameramanlar: Asger Hamse ve Merziye Musevi
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Dünya Turizm Örgütü ile İran arasındaki iş birliği gelişecek
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Batı Azerbaycan Berence Hapishanesi'nde kareler
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Simnan, İRNA- İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası ülke genelinden genç bisikletçilerin katılımıyla…
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