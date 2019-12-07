7 Ara 2019 14:08
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News Code: 83584425
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İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası'ndan görüntüler

Simnan, İRNA- İran 18 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası ülke genelinden genç bisikletçilerin katılımıyla 5-6 Aralık tarihleri arasında başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'ın Sokan Parkı Bisiklet Pisit'nde düzenlendi. Kameraman: Seyyid Abid Mirmasumi

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