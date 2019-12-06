6 Ara 2019 21:00
Journalist ID: 1942
News Code: 83583447
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Şiraz’da Polonya Film Haftası

Şiraz, IRNA, Fars ilinin başşehri Şiraz’da Polonya Film Haftası düzenlenmektedir.

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