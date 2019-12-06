Şiraz, IRNA, Fars ilinin başşehri Şiraz’da Polonya Film Haftası düzenlenmektedir.
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Irakçi: Tüm KOEP üyeleri Amerika’yı gerginliklerin kökeni olarak görmektedir
Viyana, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Kapsamlı…
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Rusya: İran’ın füze ve uzay programları yasaklanmamıştır
New York, IRNA- Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, İran’ın uzay ve füze programının hiçbir şekilde…
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Şiraz’da Polonya Film Haftası
Şiraz, IRNA, Fars ilinin başşehri Şiraz’da Polonya Film Haftası düzenlenmektedir.
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Irakçi ve yeni UAEK Başkanı görüştü
Viyana, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Viyana’da…
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Merivan kentinin havadan görüntüsü
Senenec, IRNA- İran Kürdistan ilinin önemli kentlerinden olan Merivan, Zibar gölünün yanında…
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Rusya: Tüm KOEP üyeleri, anlaşmanın korunmasını istemektedir
Viyana, IRNA- Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail…
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KOEP, 14. Ortak Komisyonu sonlandı
Tahran, IRNA- Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14. Ortak Komisyonu, anlaşmaya taraf ülkelerin…
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Çin, KOEP üyelerin Amerika’nın KOEP’i mevcut urumun sorumlusu olduğunda hemfikirler
Viyana, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Siyasi Genel Müdürü Fu Sonc, Kapsamlı Ortak Eylem Planına…
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Vaizi: Hükümetin politikası komşularla ilişkilerin normalleşmesidir
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, hükümetin politikasının tüm komşularla…
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Çin: Amerika, İran’a karşı yanlış baskı politikasını durdurmalı
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çun İng, Amerika’dan İran aleyhine uyguladığı…
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