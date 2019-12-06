6 Ara 2019 20:01
Journalist ID: 1942
News Code: 83583402
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Merivan kentinin havadan görüntüsü

Senenec, IRNA- İran Kürdistan ilinin önemli kentlerinden olan Merivan, Zibar gölünün yanında yer almaktadır.

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