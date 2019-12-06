Tahran, IRNA- İran’ın kuzeyinde Hazar Denizi kıyısında bulunan Reşt kentinde sonbaharın en güzel renkleri yaşanmaktadır.
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Zarif: 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı İran’ın balistik füze denemelerini yasaklamamıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, BM Güvenlik Konseyinin…
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Musevi, Amerika kongresinin Çin aleyhindeki uygulamasını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan…
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Reşt’te Sonbahar
Tahran, IRNA- İran’ın kuzeyinde Hazar Denizi kıyısında bulunan Reşt kentinde sonbaharın en…
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Tahtirevançi: AB troykasının İran ile ilgili mektubu siyasi nedenlerle hazırlanmıştır
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, AB troykası ülkeler oan Almanya,…
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Garipabadi: İran haklarından vazgeçmeyecek
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi…
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Zarif: İran’ın Yemen’e istikrarın geri gelmesi için barışçıl çabaları desteklemektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Yemen’e…
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Komşu ülkelere ihracat hedefi 100 milyar dolar olarak belirlenmiştir
Tahran, IRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamid Zadbum yaptığı açıklamada komşu…
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Cihangiri: Bölge ülkeleri ile işbirliği İran’ın en önemli dış politika önceliğidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İran’ın…
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Zarif: Avrupa Troykasının İran ile ilgili mektubu KOEP ile ilgili kifayetsizliklerini gizlemek içindir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa Troykasının…
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Tahran'da bölgesel su yönetimi toplantısı düzenlendi
Tahran, IRNA- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesindeki "Tahran…
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