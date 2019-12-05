5 Ara 2019 18:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83582450
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Erdebil’de kar yağışı

Erdebil, IRNA- Sebelan dağının eteklerinde yer alan ve İran’ın en soğuk bölgelerinden olan Erdebil kentinde kışın ilk karı yağdı.

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