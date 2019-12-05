İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin en güzel camilerinden olan tarihi Şeyh Lütfulah caminin kubbesi dünyada en yuvarlak kubbe olarak tanınmaktadır. Bu kubbe dünyada büyüklük olarak da sayılı kubbelerdendir.
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İran Kızılay kurumu 3 kıtada faaliyette bulunmaktadır
Tahran, IRNA- İran Kızılay Kurumu Başkan Yardımcısı Bahman Sobhani kurumun Afrika, Amerika…
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Bu sene 320 bin ton fıstık üretildi
Tahran, IRNA- İran Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada bu sene 320 bin ton fıstık üretildiği…
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İsfahan Şeyh Lütfulla Caminin kubbesi
İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin en güzel camilerinden olan tarihi Şeyh Lütfulah caminin kubbesi…
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Cihangiri: Bişkek ile ilişkilerin gelişmesinde bir sınırlamamız yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İran’ın…
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İran El Sanatları Fuarı açıldı
Bircend, IRNA- Güney Horasan’ın Bircend kentinde 4. Büyük El Sanatları Fuarı açıldı. Fuara…
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İran ve Azerbaycan Ortak Sanayi Kenti tesis edilecek
Tahran, IRNA- İran ve Azerbaycan Ortak Sanayi Kenti tesis edecekler.
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İran İnsan Hakları Komitesi: Medeni itiraz her toplumun hakkıdır
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi barışçıl itirazların tüm kesimlerin hakkı olduğunu…
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7 ayda tarım ihracatı 3 milyar dolara yaklaştı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Tarım akan yardımcısı Abdülmehdi Bahşende, 7 aylık dönemde…
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ECO Tarım Bakanları Bakü’de bir araya geldiler
Bakü, IRNA- Ekonomik İşbbirliği Teşkilatı (ECO) Tarım Bakanları Toplantısı Azrbaycan’ın Başkenti…
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3 İran menşeli şirket Azerbaycan İnovasyon ajansına katıldı
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri…
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