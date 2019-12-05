5 Ara 2019 07:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83581537
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İsfahan Şeyh Lütfulla Caminin kubbesi

İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin en güzel camilerinden olan tarihi Şeyh Lütfulah caminin kubbesi dünyada en yuvarlak kubbe olarak tanınmaktadır. Bu kubbe dünyada büyüklük olarak da sayılı kubbelerdendir.

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