5 Ara 2019 00:49
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News Code: 83581526
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İran El Sanatları Fuarı açıldı

Bircend, IRNA- Güney Horasan’ın Bircend kentinde 4. Büyük El Sanatları Fuarı açıldı. Fuara İran’ın 30 ilinden katılım vardır.

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