Bircend, IRNA- Güney Horasan’ın Bircend kentinde 4. Büyük El Sanatları Fuarı açıldı. Fuara İran’ın 30 ilinden katılım vardır.
-
Cihangiri: Bişkek ile ilişkilerin gelişmesinde bir sınırlamamız yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İran’ın…
-
İran El Sanatları Fuarı açıldı
Bircend, IRNA- Güney Horasan’ın Bircend kentinde 4. Büyük El Sanatları Fuarı açıldı. Fuara…
-
İran ve Azerbaycan Ortak Sanayi Kenti tesis edilecek
Tahran, IRNA- İran ve Azerbaycan Ortak Sanayi Kenti tesis edecekler.
-
İran İnsan Hakları Komitesi: Medeni itiraz her toplumun hakkıdır
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi barışçıl itirazların tüm kesimlerin hakkı olduğunu…
-
7 ayda tarım ihracatı 3 milyar dolara yaklaştı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Tarım akan yardımcısı Abdülmehdi Bahşende, 7 aylık dönemde…
-
ECO Tarım Bakanları Bakü’de bir araya geldiler
Bakü, IRNA- Ekonomik İşbbirliği Teşkilatı (ECO) Tarım Bakanları Toplantısı Azrbaycan’ın Başkenti…
-
3 İran menşeli şirket Azerbaycan İnovasyon ajansına katıldı
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri…
-
İran: Uluslararası Ceza Mahkemesi bağımsız ve tarafsız olarak kalmalı
Tahran, IRNA- İran, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bağımsız ve tarafsız olarak kalması ve siyasi…
-
İran’ın genetik alanındaki ilerlemesi diğer alanlardan daha fazadır
Tahran, IRNA- İran Genetik Derneği Başkanı Mahmut Tevellayi, İran’ın bu bilim dalındaki gelişmesinin…
-
Erdekaniyan: İran firmaları Su ve kanalizasyon projelerine iştirak edecektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran firmalarının Suriye…
yorumunuz