İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Sergisi açıldı

Bircend, İRNA- 1. İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı, hat sanatı dallarında yarışan katılımcıların eserlerinin sergilenmesi ile 4 Aralık günü Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'deki Nigarhane Sergisi'nde faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Muctaba Gerki
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Tahran'da bölgesel su yönetimi toplantısı düzenlendi
Tahran, IRNA- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesindeki "Tahran…
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Erdebil’de kar yağışı
Erdebil, IRNA- Sebelan dağının eteklerinde yer alan ve İran’ın en soğuk bölgelerinden olan…
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Zengene: Amerika ile müzakere şartı tüm ambargoların kaldırılmasıdır
Viyana, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijen Zengene, Amerika ile müzakere şartının…
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Tahran ve Şam, Suriye su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi işbirliği protokolü imzaladı
Tahran, IRNA- Tahran ve Şam arasında Suriye su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi için…
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İran’ın OPEC temsilcisi: Çoğunluğun petrol üretim miktarını düşürme kararını destekliyoruz
Viyana, IRNA- Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) temsilcisi Hüseyin Kazım Erdebili,…
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Irakçi: Hürmüz Barış Planı bölgesel gerginliklerin azaltılması yönünde atılmış bir adımdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Cumhurbaşkanı…
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Zengene OPEC Genel Sekreteri ve Dönem Başkanı ile görüştü
Viyana, IRNA- OPEC toplantısı için Viyana’da bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene,…
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İran Kızılay kurumu 3 kıtada faaliyette bulunmaktadır
Tahran, IRNA- İran Kızılay Kurumu Başkan Yardımcısı Bahman Sobhani kurumun Afrika, Amerika…
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Bu sene 320 bin ton fıstık üretildi
Tahran, IRNA- İran Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada bu sene 320 bin ton fıstık üretildiği…
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İsfahan Şeyh Lütfulla Caminin kubbesi
İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin en güzel camilerinden olan tarihi Şeyh Lütfulah caminin kubbesi…
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