4 Ara 2019 16:30
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News Code: 83581028
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İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı açıldı

Bircend, İRNA- 1. İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı, hat sanatı dallarında yarışan katılımcıların eserlerinin sergilenmesi ile 4 Aralık günü Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'deki Nigarhane Sergisi'nde faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Muctaba Gerki

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