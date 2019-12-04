Bircend, İRNA- 1. İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı, hat sanatı dallarında yarışan katılımcıların eserlerinin sergilenmesi ile 4 Aralık günü Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'deki Nigarhane Sergisi'nde faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Muctaba Gerki
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İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı açıldı
Bircend, İRNA- 1. İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı, hat sanatı dallarında yarışan…
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Kablo ile yapılmış eserlerin sergilendiği fuardan kareler
Bircend, İRNA- İran'ın Afhanistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de…
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Tahran Minas Kilisesi'nde Kutsal Minas Günü Ayini'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran'ın Minas Kilisesi'nde Kutsal Minas Günü Ayini, Ermeni vatandaşkarın katılımıyla…
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İran tekerli sandaye basketbolcuları rakiplerini mağlup etti
Tahran, İRNA- İran Erkekler ve Kadınlar Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları, Asya-Okyanusy…
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Bu yıl 6.7 milyon turist İran'ı ziyaret etti
Meşhed, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Pasaport ve Vize Bölümü Başkanı, İran takviminin ilk…
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6 Avrupa ülkesinin INSTEX'e katılması olumlu bir adımdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, 'Geçtiğimiz hafta 6 Avrupa ülkesi, İran-AB arasında…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Japonya ve Malezya'ya gidecek
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yakın bir…
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İran ile Kırgızistan arasında yeni demiryolu hatları inşa edilecek
Tahran, İRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran-Kırgızistan demiryolu hatlarının…
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Bölgesel güçler, İran-Azerbaycan dostane ilişkilerine tahammül edemiyor
Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin…
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Kazım Mutemednejad, dünyanın bilim çevrelerinde İran iletişim bilimlerinin saygın yüzü
Tahran, İRNA - Kazım Mutemednejad, dünyada son 50 yıldır yerli ve uluslararası iletişim bilimleri,…
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