Bircend, İRNA- İran'ın Afhanistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de el sanatları bölümünde okuyan öğrencilerin kablo kullanarak yaptıkları eserlerden oluşan bir sergi, Güney Horasan El Sanatları ve Sanat Dalı Bilim Derdeği'nin iş birliği ile Bircend'deki Nigarhane Sergi Merkezi'nde ziyaretçilere açıktır. Fuar 6 Aralık'a kadar devam edecek. Fotoğrafçı: Mucataba Gerki
-
İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı açıldı
Bircend, İRNA- 1. İran Rezevi Hat Sanatları Festivali Fuarı, hat sanatı dallarında yarışan…
-
Kablo ile yapılmış eserlerin sergilendiği fuardan kareler
Bircend, İRNA- İran'ın Afhanistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de…
-
Tahran Minas Kilisesi'nde Kutsal Minas Günü Ayini'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran'ın Minas Kilisesi'nde Kutsal Minas Günü Ayini, Ermeni vatandaşkarın katılımıyla…
-
İran tekerli sandaye basketbolcuları rakiplerini mağlup etti
Tahran, İRNA- İran Erkekler ve Kadınlar Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları, Asya-Okyanusy…
-
Bu yıl 6.7 milyon turist İran'ı ziyaret etti
Meşhed, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Pasaport ve Vize Bölümü Başkanı, İran takviminin ilk…
-
6 Avrupa ülkesinin INSTEX'e katılması olumlu bir adımdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, 'Geçtiğimiz hafta 6 Avrupa ülkesi, İran-AB arasında…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani, Japonya ve Malezya'ya gidecek
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yakın bir…
-
İran ile Kırgızistan arasında yeni demiryolu hatları inşa edilecek
Tahran, İRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran-Kırgızistan demiryolu hatlarının…
-
Bölgesel güçler, İran-Azerbaycan dostane ilişkilerine tahammül edemiyor
Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin…
-
Kazım Mutemednejad, dünyanın bilim çevrelerinde İran iletişim bilimlerinin saygın yüzü
Tahran, İRNA - Kazım Mutemednejad, dünyada son 50 yıldır yerli ve uluslararası iletişim bilimleri,…
yorumunuz