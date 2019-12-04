Kablo ile yapılmış eserlerin sergilendiği fuardan kareler

Bircend, İRNA- İran'ın Afhanistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de el sanatları bölümünde okuyan öğrencilerin kablo kullanarak yaptıkları eserlerden oluşan bir sergi, Güney Horasan El Sanatları ve Sanat Dalı Bilim Derdeği'nin iş birliği ile Bircend'deki Nigarhane Sergi Merkezi'nde ziyaretçilere açıktır. Fuar 6 Aralık'a kadar devam edecek. Fotoğrafçı: Mucataba Gerki