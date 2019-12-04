4 Ara 2019 16:09
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News Code: 83581007
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Tahran Minas Kilisesi'nde Kutsal Minas Günü Ayini'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran'ın Minas Kilisesi'nde Kutsal Minas Günü Ayini, Ermeni vatandaşkarın katılımıyla 3 Aralık günü düzenlendi. Kilise arsası İran'ın Kaçarlar dönemi başbakanlarından Mostofelmemalik tarafından vakfedilerek Ermeni hayırseverler tarafından inşa edildi. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan

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