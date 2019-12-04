Elburz muhribinin İran Donanması'na katılmasından kareler

Bender Abbas, İRNA- Görüntülerde İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ilinin merkezi Bender Abbas Limanı'nda Elburz muhribi, Gadir 945 denizaltısı ve iki yüksek hızlı deniz yüzerinin İran Donanması'na katılması nedeniyle düzenlenen törenden kesitler yer almaktadır. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hanzadi, Hürmizgan Valisi ve diğer yerel ve askeri yetklililer katıldı. Fotoğrafçı: Nadir Nasıri