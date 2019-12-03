İran Donanması'na üç adet hafif eğitim ve istihbarat uçağı katıldı

Bender Abbas, İRNA- Yerli uzman gençler tarafından inşa edilen 3 adet hafif eğitim ve istihbarat uçağı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi’nin katılımıyla 3 Aralık günü İran'ın güneyide Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan Hürmüzgan ilinin merkezi Bender Abbas'ta düzenlenen törenle Donanma', filosuna katıldı. Tek motorla çalışan ve 2 kişi kapasiteli bu uçaklar kesintisiz 4 saat 30 dakika uçabilme ve saatte 280 kilometre uçuş yapabilme olanağına sahiptir.