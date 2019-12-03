3 Ara 2019 16:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83579375
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Damgan'da safran hasadından görüntüler

Simnan, İRNA- Gürüntülerde İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan iline bağlı Damgan kentinde safran hasadından kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı Meysem İsmaili

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