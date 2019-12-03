3 Ara 2019 16:03
Journalist ID: 2394
News Code: 83578730
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Aliabad Ketul ormanlarında sonbahar

Gülistan, İRNA- Binbir renkli sonbahar, Gülistan ilinin Aliabad Ketul ilçesinin ormanlarını göze hitap eden doğaya çevirmiştir. Aliabad Ketulun tarihi geçmişini yedi bin yıl tahmin ederler. Kebutval Şelalesi bu ilçenin turistik cazibelerindendir. Fotoğrafçı Aliesğer Kızılsofla

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