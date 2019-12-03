Bocnurd, İRNA- Mehr ve Ümit Puyan Minu Hayır Kuruluşu 2011 yılın 2. ayından itibaren engellilere iş yaratma, onlara özgüven verme ve onları güçlendirme amacıyla Kuzey Horasan ilin merkezi Bocnurd’da faaliyete başladı. Günümüze kadar 32 fiziksel ve hareket, görme ve duyma engelli bu kurumda okul ve iş, mutfak örtüleri, havlu, örgü bezleri v.s. gibi dikiş işlerinde çalışmaktalar. Fotoğrafçı: Vahid Hademi
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İran Donanması'na üç adet hafif eğitim ve istihbarat uçağı katıldı
Bender Abbas, İRNA- Yerli uzman gençler tarafından inşa edilen 3 adet hafif eğitim ve istihbarat…
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Suudi Arabistan'la yeniden ilişkilere başlama konusunda sorunumuz yoktur
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın komşularla ilişkilerini güçlendirmek ve Suudi…
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Avusturya aracılığıyla Avrupa ile helal ticareti geliştireceğiz
Kerec, İRNA- Elburz Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı, İran helal ürünlerini Avusturya…
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Damgan'da safran hasadından görüntüler
Simnan, İRNA- Gürüntülerde İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan iline bağlı Damgan…
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İran’da 2700’den fazla şifali bitki çeşidi üretiliyor
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı Teknoloji Geliştirme Komitesi…
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İran’ın katılımıyla Tekvando Dünya Şampiyonası Moskova'da düzenlenecek
Tahran,IRNA- İran dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından 128 tekvandocunun katılımıyla…
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Aliabad Ketul ormanlarında sonbahar
Gülistan, İRNA- Binbir renkli sonbahar, Gülistan ilinin Aliabad Ketul ilçesinin ormanlarını…
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Engellilere girişimcilik ve iş yaratma
Bocnurd, İRNA- Mehr ve Ümit Puyan Minu Hayır Kuruluşu 2011 yılın 2. ayından itibaren engellilere…
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Avusturya, İran'la ekonomik ilişkilerini güçlendirme trendinde ilerlemektedir
Kerec, İRNA- Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, İran'ın Avusturya'nın önemli ekonomik…
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Tahran'daki son olaylarla ilgili 300 kişi tutuklandı
Tahran, İRNA- İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, Tahran'da yaklaşık 300 kişinin…
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