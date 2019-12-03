Engellilere girişimcilik ve iş yaratma

Bocnurd, İRNA- Mehr ve Ümit Puyan Minu Hayır Kuruluşu 2011 yılın 2. ayından itibaren engellilere iş yaratma, onlara özgüven verme ve onları güçlendirme amacıyla Kuzey Horasan ilin merkezi Bocnurd’da faaliyete başladı. Günümüze kadar 32 fiziksel ve hareket, görme ve duyma engelli bu kurumda okul ve iş, mutfak örtüleri, havlu, örgü bezleri v.s. gibi dikiş işlerinde çalışmaktalar. Fotoğrafçı: Vahid Hademi