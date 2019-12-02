2 Ara 2019 15:45
Journalist ID: 2394
News Code: 83577785
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Zarif ile Ummanlı mevkidaşının görüşmesinden karelere yansıyanlar

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı binasında Ummanlı mevklidaşı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Fotoğrafçi: Ahmed Moinicem

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