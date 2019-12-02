Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı binasında Ummanlı mevklidaşı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Fotoğrafçi: Ahmed Moinicem
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Zarif: Avrupalılar içi boş vaatler yerine insani görevlerini yerine getirsinler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin…
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General Hatemi: Batılıların varlığı bölgedeki güvenlik şartların kötüleşmesine sebep olmakta
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, batılı güçlerin bölgedeki…
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Zarif: Bölgedeki gerginliğin azaltılması için tüm çabalardan memnuniyet duyarız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölgedeki gerginliğin…
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Şemhani: Yabancılar olmaksızın bölgesel koalisyonlar bölgedeki güvenliği garantiler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani yabancı…
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Çin: Tahran ve Pekin, KOEP ile ilgili birçok anlaşmaya vardılar
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çin Yiing, Tahran ve Pekin’in Kapsamlı Ortak…
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Nükleer Anlaşma geçerli olduğu sürece İran'la ticareti destekliyoruz
Londra, İRNA- İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, üç büyük AB ülkesinin diğer altı…
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Zarif ile Ummanlı mevkidaşının görüşmesinden karelere yansıyanlar
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün başkent Tahran'da Dışişleri…
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İran filmi ‘Yedi Buçuk’ İsviçre'de gösterime girecek
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Nevid Muhammedi'nin yönettiği "Yedi Buçuk" filmi, üçüncü uluslararası…
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Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı Kiş Adası'nda Kariz ismi…
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