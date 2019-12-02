Erak’ta devekuşu yetiştiriciliğinden kareler

Erak- İRNA, İran ve Ortadoğu'nun en büyük devekuşu yetiştirici çiftliği, İran'ın Merkezi ilinin Zerendiye ilçesindedir. Bu çiftlikte 97 tesiste devekuşu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tahran'ın güneybatısında Merkezi ilinde Save'nin 30 kilometre uzaklığında bulunan Zerendiye ilçesi, genişlik bakımından Merkezi ilinin en büyük ikinci ilçesidir ve devekuşu yetiştiriciliğin başkenti olarak biliniyor. پ