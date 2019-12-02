Erak’ta devekuşu yetiştiriciliğinden kareler

Erak- İRNA, İran ve Ortadoğu'nun en büyük devekuşu yetiştirici çiftliği, İran'ın Merkezi ilinin Zerendiye ilçesindedir. Bu çiftlikte 97 tesiste devekuşu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tahran'ın güneybatısında Merkezi ilinde Save'nin 30 kilometre uzaklığında bulunan Zerendiye ilçesi, genişlik bakımından Merkezi ilinin en büyük ikinci ilçesidir ve devekuşu yetiştiriciliğin başkenti olarak biliniyor. پ
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Zarif: Avrupalılar içi boş vaatler yerine insani görevlerini yerine getirsinler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin…
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General Hatemi: Batılıların varlığı bölgedeki güvenlik şartların kötüleşmesine sebep olmakta
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, batılı güçlerin bölgedeki…
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Zarif: Bölgedeki gerginliğin azaltılması için tüm çabalardan memnuniyet duyarız
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Şemhani: Yabancılar olmaksızın bölgesel koalisyonlar bölgedeki güvenliği garantiler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani yabancı…
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Çin: Tahran ve Pekin, KOEP ile ilgili birçok anlaşmaya vardılar
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çin Yiing, Tahran ve Pekin’in Kapsamlı Ortak…
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Londra, İRNA- İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, üç büyük AB ülkesinin diğer altı…
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Zarif ile Ummanlı mevkidaşının görüşmesinden karelere yansıyanlar
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün başkent Tahran'da Dışişleri…
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Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Nevid Muhammedi'nin yönettiği "Yedi Buçuk" filmi, üçüncü uluslararası…
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Erak’ta devekuşu yetiştiriciliğinden kareler
Erak- İRNA, İran ve Ortadoğu'nun en büyük devekuşu yetiştirici çiftliği, İran'ın Merkezi ilinin…
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Kiş Adası'nda yeraltı kenti Kariz
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı Kiş Adası'nda Kariz ismi…
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