Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı Kiş Adası'nda Kariz ismi ile bilinen yeraltı şehri, adanın doğal harikalarından biridir. Kiş Adası'nın tüm doğal güzellikleri ile bilrikte bu yeraltı şehri, mercan adasının görülmeye değer en eşsiz yerlerindendir. 2500 yılı aşkın tarihi ile Kariz şehri, yerin 16 metre derinliğinde ve yapılan araştırmalara göre yeraltı şehrinin sedef ve mercanlarla kaplı duvarlarının oluşumu 270 ile 570 milyon yıl önceye dayanmaktadır. Kariz, tarihi geçmişinden dolayı, dünyanın en güzel binalarından biri olarak adlandırılmaktadır. Yaklaşık 9 asır önce Kiş adası, Fars Körfezi ve Umman denizinin ticaret merkeziydi ve bu adadaki içme suyu da Fars Körfezinin kıyısındaki ülkeler için çok değer taşımaktaydı. Fotoğrafçı Mücteba Sültani
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Kiş Adası'nda yeraltı kenti Kariz
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