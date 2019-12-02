Tahran Mesudiye Sarayı

Tahran, İRNA- Mesudiye Sarayı Kaçarlar döneminde İsfahan Valisi ve Nasireddin Şah'ın oğlu Zillüssultan lakaplı Mesut Mirza’nın emriyle 1879 yılında başkent Tahran'da inşa edilen tarihi bir binadır. O zamanlar saray, prensin başkentteki ikametgahıydı. Şaban Usta Mimar Başı binanın baş mimarı olarak görev yaptı. Bu konak Meşrutiyet Devrimi gibi İran'ın birçok tarihi olayına şahit olmuştur. Kompleks 5 binadan oluşmaktadır: bir resepsiyon salonu, bir restoran, bir bahar evi, Seyed Cevadi Sarayı ve Müşirül-Mülk Sarayı. Fotoğrafçı Abdullah Hayderi