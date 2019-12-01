Tahran, İRNA- 1 Aralık günü Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı Veronica Nikişinan'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin katılımıyla Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi Fars Körfezi binasında düzenlendi.
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İran Milli Karate Takımı, Madrid Karate 1 Ligi ikincisi oldu
Tahran, İRNA- İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Karate 1 Ligi'nde İran Erkekler Milli…
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Gençzade Madrid Karate 1 Ligi'nde İran'ın ikinci altın madalyasını kazandı
Tahran, İRNA- İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Karate 1 Ligi'nde İranlı karateci Seccad…
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İranlı kadın 2019 Dünya Plaj Futbolu Kupası final maçı gözlemcisi olarak görev yapacak
Tahran, İRNA- İran Plaj Futbolu Departman Başkanı Periya Şehriyari, Paraguay'da yapılacak Dünya…
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Avustralya’da 13 İran kısa filmi seyirci ile buluşacak
Tahran, İRNA- 4-8 Aralık tarihleri arasında Avustalya'nın Sydney kentinde düzenlenecek 8. Dünya…
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İranlı karateci Madrid Karate 1 Ligi'nde altın madalya kazandı
Tahran, İRNA- İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Karate 1 Ligi'nde İranlı karateci Emir…
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İran'ın Dolunay Olduğu Gece'si, ilk uluslararası ödülünü kazandı
Tahran, İŞRNA- İranlı yönetmen Nergiz Abyar’ın yönettiği ‘’Dolunay Olduğu Gece’’ isimli film,…
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Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli'nden kareler
Tahran, İRNA- 1 Aralık günü Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan…
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İran Milli Kırgız Güreşi Takımı 3 bronz madalya kazandı
Tahran, İRNA- İran Milli Kırgız Güreşi Takımı, Asya Kırgız Güreşi Şampiyonası'nda 3 bronz…
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İran ve ABD arasındaki konuların çözümü için her zaman siyasi irade mevcut olmuştur
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Amerikan CBS News televizyon kanalı…
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Avrasyalı iş adamları İran ile ticaret yapmak istiyor
Tahran, İRNA- Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı, Avrasya ile İran arasında yapılan anlaşmadan…
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