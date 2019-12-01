Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli'nden kareler

Tahran, İRNA- 1 Aralık günü Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı Veronica Nikişinan'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin katılımıyla Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi Fars Körfezi binasında düzenlendi.