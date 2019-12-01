Kirman, İRNA- Taş Bahçe, İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman İli'nin turstik cazibe merkezlerinden biridir. Bolverd kasabasının Miyandoab köyünde, Sircan şehrinin 40 kilometre uzaklığında yer almaktadır. Bu alan eskiden düzensiz altıgen şeklinde tasarlanmış ve Derviş Han İsfendiyarpur adında, ailesiyle çiftçilik ve tarımcılık yolundan geçimlerini sağlayan duyma engelli bir adama aitmis. Derviş Han 1340 yılındaki Ak Devrim'de arazilerini kaybettiklerine itirazını duyurmak için, tarımcılığı bırakır. Derviş Han 7.4.2007 yılında vefat etti ve cenazesi bu bahçede toprağa verildi. Fotoğrafçı Emin Rehmani
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