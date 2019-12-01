Gazeteciler, İsfahan Şeyh Lütfullah Camii Kubbesinin restorasyon sürecini yakından inceledi

İsfahan- İRNA, Şeyh Lütfüllah Camii, İmam ( Nakş-i Cihan) Meydanın'daki dört tarihi binalardan birisidir. Dünyanın en yuvarlak kubbesi bu camiiye aittir ve dünyanın en güzel kubbelerinden biri olarak kabul görmektedir. Bugün gazeteciler bu camiinin çatısına çıkarak binanın kubessinin restorasyon işlemini yakından incelediler. Fotoğraf: Zehra Bağban