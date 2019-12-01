1 Ara 2019 13:44
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News Code: 83575579
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İran İslami Şura Meclisi seçimleri aday adaylarının kayıt işleminin başlamasından kareler

Tahran, İRNA- İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli'nin talimatı ile İslami Şura Meclisi 11. dönem milletvekilliği seçimleri aday adaylığı başvurular başladı. Fotoğrafçı: İhsan Nadiripur

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