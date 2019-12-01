Tahran, İRNA- İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli'nin talimatı ile İslami Şura Meclisi 11. dönem milletvekilliği seçimleri aday adaylığı başvurular başladı. Fotoğrafçı: İhsan Nadiripur
-
Avrasya iş adamları İran ile ticaret yapmak istiyor
Tahran, İRNA- Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı, Avrasya ile İran arasında yapılan anlaşmadan…
-
Taş Bahçe
Kirman, İRNA- Taş Bahçe, İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman İli'nin turstik cazibe merkezlerinde…
-
Gazeteciler, İsfahan Şeyh Lütfullah Camii Kubbesinin restorasyon sürecini yakından inceledi
İsfahan- İRNA, Şeyh Lütfüllah Camii, İmam ( Nakş-i Cihan) Meydanın'daki dört tarihi binalardan…
-
İran İslami Şura Meclisi seçimleri aday adaylarının kayıt işleminin başlamasından kareler
Tahran, İRNA- İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli'nin talimatı ile İslami Şura Meclisi…
-
Çinli yetkili, Avrupa'yı INSTEX'i uygulamak için daha hızlı hareket etmeye çağırdı
Pekin, İRNA- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Cao Şi, Avrupa ülkelerini İran ve AB arasında…
-
4. Dünya Göçebe Oyunları 2020 yılında Bursa'da yapılacak
Ankara, İRNA- Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın…
-
UNESCO'nun Yezd'ı Dünya Kültür Mirası alanı olarak seçme kararı iyi bir adımdır
Yezd, İRNA- Ukrayna’nın Tahran Büyükelçisi Sergei Buldiliak, UNESCO 'nun Yezd'ı Dünya Kültür…
-
İran, Avrasya için güvenli bir ortaktır
Tahran, İRNA- İran Enerji Bakanı, İran'ın Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler güzergahında…
-
İran'da 20 bin kişi İHA kullanım yetkisine sahip
Tahran, İRNA- İran İHA Birliği Başkan, ülke genelinde 20 bin kişinin İHA kullanma ruhsatı olduğunu…
-
İran-Avrasya Birliği ticaretinde dolar kullanılmamalı
Tahran, İRNA- İran Sanayi Bakanlığı Ticari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Avrasya Birliği'ne…
yorumunuz